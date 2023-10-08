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Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

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Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

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  1. В Україні

Які послуги у Дії доступні українцям за кордоном: подробиці

16:29, 8 жовтня 2023
Українці за кордоном можуть користуватися державними послугами в режимі онлайн через застосунок «Дія».
Які послуги у Дії доступні українцям за кордоном: подробиці
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Українці, які перебувають за кордоном, мають можливість скористатися державними послугами в режимі онлайн завдяки застосунку «Дія». Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для отримання цифрових документів та користування державними послугами, українцям, що перебувають за кордоном, досить зареєструватися на порталі державних послуг «Дія» або встановити мобільний застосунок.

Служби «Дії» доступні не лише на території України, але й українським громадянам, які примусово виїхали за кордон через війну, зокрема до Польщі. До послуг, якими українці можуть скористатися за кордоном, зокрема, входять:

  • замовлення витягів і довідок,
  • заміна посвідчення водія,
  • пенсійні послуги,
  • повідомлення про пошкоджене майно,
  • купівля військових облігацій.

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