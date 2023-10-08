Які послуги у Дії доступні українцям за кордоном: подробиці

Українці за кордоном можуть користуватися державними послугами в режимі онлайн через застосунок «Дія».

Українці, які перебувають за кордоном, мають можливість скористатися державними послугами в режимі онлайн завдяки застосунку «Дія». Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для отримання цифрових документів та користування державними послугами, українцям, що перебувають за кордоном, досить зареєструватися на порталі державних послуг «Дія» або встановити мобільний застосунок.

Служби «Дії» доступні не лише на території України, але й українським громадянам, які примусово виїхали за кордон через війну, зокрема до Польщі. До послуг, якими українці можуть скористатися за кордоном, зокрема, входять:

замовлення витягів і довідок,

заміна посвідчення водія,

пенсійні послуги,

повідомлення про пошкоджене майно,

купівля військових облігацій.

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