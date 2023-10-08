Купили ювелірний виріб, а він зломався – чи можна його повернути у магазин

Ювелірні вироби належної якості повернути в магазин не можна, але покупець може довести, що йому продали неякісний товар шляхом проведення експертизи.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», ювелірні вироби віднесено до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), тобто, ювелірні вироби належної якості повернути в магазин не можна.

Проте, розповіли у Держпродспоживслужбі, у випадку неналежної якості товару, протягом гарантійного строку споживач має право пред’явити претензії продавцю.

Споживач може довести, що йому продали неякісний товар шляхом проведення експертизи за письмовою заявою споживача до суб’єкта господарювання, у якого придбавався даний виріб.

«Суб’єкт господарювання має організувати проведення експертизи протягом 3-х днів з дня отримання заяви від споживача. Оплату за експертизу має здійснити суб’єкт господарювання, але якщо експертиза доведе вину споживача, а не виробничий недолік, то споживач повертає кошти за експертизу суб’єкту господарювання», - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Відповідно до Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам господарювання на праві власності, ювелірні вироби як вітчизняного, так і іноземного виробництва, під час продажу повинні мати товарний ярлик, прикріплений металевою пломбою, на якому зазначена така інформація:

найменування або товарний знак підприємства-виробника;

найменування виробу або його шифр;

найменування сплаву металу та його проба;

маса виробу;

номер (розмір) каблучки або браслета;

найменування каменю та його маса;

позначки «виріб був у вжитку» або «б/в» для ювелірних виробів, які були у вжитку.

У разі порушення прав споживача громадяни можуть звернутися до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів.

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