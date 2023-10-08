Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

  1. Суспільство

Купили ювелірний виріб, а він зломався – чи можна його повернути у магазин

23:21, 8 жовтня 2023
Ювелірні вироби належної якості повернути в магазин не можна, але покупець може довести, що йому продали неякісний товар шляхом проведення експертизи.
Купили ювелірний виріб, а він зломався – чи можна його повернути у магазин
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», ювелірні вироби віднесено до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), тобто, ювелірні вироби належної якості повернути в магазин не можна.

Проте, розповіли у Держпродспоживслужбі, у випадку неналежної якості товару, протягом гарантійного строку споживач має право пред’явити претензії продавцю.

Споживач може довести, що йому продали неякісний товар шляхом проведення експертизи за письмовою заявою споживача до суб’єкта господарювання, у якого придбавався даний виріб.

«Суб’єкт господарювання має організувати проведення експертизи протягом 3-х днів з дня отримання заяви від споживача. Оплату за експертизу має здійснити суб’єкт господарювання, але якщо експертиза доведе вину споживача, а не виробничий недолік, то споживач повертає кошти за експертизу суб’єкту господарювання», - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Відповідно до Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам господарювання на праві власності, ювелірні вироби як вітчизняного, так і іноземного виробництва, під час продажу повинні мати товарний ярлик, прикріплений металевою пломбою, на якому зазначена така інформація:

  • найменування або товарний знак підприємства-виробника;
  • найменування виробу або його шифр;
  • найменування сплаву металу та його проба;
  • маса виробу;
  • номер (розмір) каблучки або браслета;
  • найменування каменю та його маса;
  • позначки «виріб був у вжитку» або «б/в» для ювелірних виробів, які були у вжитку.

У разі порушення прав споживача громадяни можуть звернутися до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуник голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя