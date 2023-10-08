З’явилися кадри з фестивалю на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа під час нападу терористів ХАМАС

В мережі з’явилися кадри з музичного фестивалю, який проходив на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа перед нападом ХАМАСу. В результаті доля багатьох учасників залишається невідомою. Їх могли вбити або викрасти.
Одна з жінок, Шані Лук, викрадена бойовиками в Ізраїлі, могла бути громадянкою Німеччини. Її по кадрах в багажнику серед терористів ХАМАС впізнали рідні по татуюванню на нозі та дредах. Терористи ХАМАС скалічили її, роздягли та повезли у невідомому напрямку на своєму фургоні. Крім того, бойовики називали її ізраїльською військовою. Офіційної інформації з цього приводу немає.
Нагадаємо, Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа, є постраждалі.
Крім того, у МЗС повідомили, чи є серед постраждалих українці.
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