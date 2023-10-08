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Из-за боевых действий и ракетных обстрелов в Израиле могла погибнуть украинка, – МИД

12:44, 8 октября 2023
Оперативный штаб МИД обработал 80 обращений по поиску родных или оказания помощи украинцам в Израиле.
Из-за боевых действий и ракетных обстрелов в Израиле могла погибнуть украинка, – МИД
Источник фото: Getty Images
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Из-за боевых действий и ракетных обстрелов в Израиле погибла украинка. О других пострадавших гражданах Украины пока информации нет. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Оперативный штаб МИД Украины работает круглосуточно для оказания помощи украинцам в Израиле.

«За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге страны. Помогли 1 семье выехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне отмененных авиарейсов», – говорится в сообщении.

В целом оперативный штаб обработал 80 обращений от граждан, которые касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зоны боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о ситуации с безопасностью.

Сейчас проводится работа для получения официального подтверждения возможной смерти одной гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступила.

Украинское посольство находится на постоянной связи с израильской полицией, спасательными службами, главными больницами и институтом судебной медицины Израиля. Также ведется сотрудничество с украинцами, которые находятся в Секторе Газа, для разработки маршрутов неотложного выезда в случае необходимости.

Напомним, Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Сектора Газа, есть пострадавшие.

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