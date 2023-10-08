Выплаты помощи на проживание и трудоустройство: Коордштаб по вопросам ВПЛ провел заседание

Участники обсуждали и возможные изменения в постановление КМУ относительно мест временного проживания ВПЛ.

Источник фото: Depositphotos

Координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц провел очередное заседание.

В мероприятии приняли участие представители Минреинтеграции, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, Минюста, МИД, Нацсоцслужбы, Пенсионного фонда, Госслужбы занятости, Ощадбанка, областных военных администраций, других ведомств и организаций.

Как сообщили в Минреинтеграции, среди прочего, участники совещания обсудили вопрос выплат помощи на проживание ВПЛ. Также рассмотрели возможность продления сроков физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке.

Кроме того, участники обсуждали и возможные изменения в постановление КМУ относительно мест временного проживания ВПЛ.

Также предметом обсуждения стали предложения изменений в нормативно-правовые акты относительно трудоустройства внутренних переселенцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.