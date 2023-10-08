В єгипетському місті Александрія відкрили вогонь по туристах – є загиблі

Загинув один єгиптянин та двоє ізраїльтян.

Джерело фото: sky.com

У Єгипті відкрили вогонь по ізраїльських туристах у середземноморському портовому місті Александрія, убивши трьох людей. За інформацією ЗМІ, стрілянина сталася біля Стовпа Помпея — туристичного моноліту в Александрії.

За даними МЗС Ізраїлю, внаслідок стрілянини загинули двоє ізраїльтян та їхній єгипетський гід, пише «Reuters».

Два джерела в єгипетських службах безпеки на умовах анонімності підтвердили агентству новин «Reuters», що підозрюваний нападник був офіцером поліції.

За інформацією ЗМІ, підозрюваного в нападі в районі Саварі в Александрії затримали та взяли під варту.

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