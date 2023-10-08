За месяц в Киеве демонтировали около 2500 незаконных конструкций: где чаще всего убирали вывески и рекламные средства

За прошлый месяц больше всего конструкций было демонтировано на улице Симиренка.

Источник фото: facebook.com/kyivreklama

За сентябрь в Киеве демонтировали около 2500 незаконных конструкций. Об этом сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».

Всего за текущий год КП «Киевреклама» и владельцы заведений по требованию Управления убрали более 20 000 вывесок и рекламных средств. Чаще всего размещают с нарушениями конструкции на фасаде и штендеры.

Так, за прошлый месяц больше всего конструкций было демонтировано на улице Симиренка (Святошинский район) – 58 конструкций. В первую пятерку улиц по количеству убранных незаконных конструкций вошли:

Голосеевский район

улица Юлии Здановской (Ломоносова) – 51

улица Степана Рудницкого (Уильямса Академика) – 50

Дарницкий район

улица Княжий Затон - 43

улица Анны Ахматовой – 35

«В городе действует дизайн-код размещения конструкций. Вывеска или рекламное средство должны иметь документы на размещение и соответствовать правилам», - отметили в Управлении.

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