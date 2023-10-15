Чому майбутні пенсіонери можуть неправильно порахувати розмір виплат: як у ПФУ розраховують пенсію

Одним із найважливіших параметрів для визначення розміру пенсії є індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Часто майбутні пенсіонери намагаються завчасно порахувати розмір майбутньої виплати. Але очікуваний результат не завжди співпадає з розміром пенсії, яку їм призначає Пенсійний фонд. Профільний портал «На пенсії» роз’яснив, чому так відбувається.

Дані про середню заробітну плату, які оприлюднює Державна служба статистики, і дані про середню зарплату, які оприлюднює ПФУ суттєво відрізняються. Наприклад, за даними Держстату, середня зарплата минулого року склала 14587 гривень, а за даними ПФУ – 13376,21 гривні.

Річ в тому, що у ПФУ своя методика розрахунку, і цей показник правильно називається ось так: «середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески і яка, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для обчислення пенсії». Відповідні дані щокварталу оприлюднюються на сайті ПФУ.

Що стосується даних про середню зарплату до 2003 року, то вони затверджені окремою постановою Кабінету Міністрів «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян» від 20.11.2003 № 1783.

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