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Чи справді «країну захищатиме кожен»: у ЗСУ роз'яснили резонансну заяву

11:20, 15 жовтня 2023
Мобілізації підлягають громадяни, які можуть служити за станом здоров'я, зазначили у ЗСУ.
Чи справді «країну захищатиме кожен»: у ЗСУ роз'яснили резонансну заяву
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Як раніше повідомлялося, заступник міністра оборони Наталія Калмикова висловилася про мобілізаційні заходи. Заява викликала у суспільстві неабиякий резонанс.

«Країну доведеться захищати кожному з нас. І краще прийти і самому знайти підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись до нього. Це найкращий шлях», – наголосила заступниця міністра оборони.

В Сухопутних військах ЗСУ роз'яснили резонансу заяву, що свою державу «доведеться захищати кожному».

Зараз мобілізувати можуть чоловіків у віці 18-60 років, які за станом здоров’я здатні служити, розповів керівник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він підкреслив, що, згідно з Конституцією, громадяни мають захищати свою державу.

«…для того, щоб бути готовим виконувати свій обов’язок, необхідно з’явитись у свої ТЦК СП (Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, стара назва військкомат - Ред.) та оновити свої облікові дані. Тобто, якщо є якесь право на відстрочку - надати це право. Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК СП, використовувати правильно», - сказав Фітьо.

Він підкреслив, що, наприклад, якщо громадянин є у базі реєстру як військовозобов’язаний і здоровий, але має хворобу й нічого не повідомив у військкомат, то там не знають, що він не може служити.

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