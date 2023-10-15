Действительно ли «страну будет защищать каждый»: в ВСУ разъяснили резонансное заявление

Мобилизации подлежат граждане, которые могут служить состоянием здоровья, отметили в ВСУ.

Как ранее сообщалось, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова высказалась о мобилизационных мерах. Заявление вызвало в обществе большой резонанс.

Страну придется защищать каждому из нас. И лучше прийти и самому найти подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться к нему. Это лучший путь», – подчеркнула заместитель министра обороны.

В Сухопутных войсках ВСУ разъяснили резонансу заявление, что свое государство «придется защищать каждому».

Сейчас мобилизовать могут мужчин в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны служить, рассказал руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции, граждане должны защищать свое государство.

«…для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг, необходимо явиться в свои ТЦК СП (Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, старое название военкомат – Ред.) и обновить свои учетные данные. То есть, если есть какое-то право на отсрочку – предоставить это право. Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК СП, использовать правильно», – сказал Фитьо.

Он подчеркнул, что, например, если гражданин находится в базе реестра как военнообязанный и здоровый, но имеет болезнь и ничего не сообщил в военкомат, то там не знают, что он не может служить.

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