Якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, то держава зможе її бачити в інших реєстрах — Наталія Калмикова

Заступниця міністра оборони заявила, що «країну доведеться захищати кожному з нас».

Фото: ukrinform.com

В Україні працюють над запровадженням е-реєстр військовозобов'язаних. З ним держава зможе бачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов’язаних. Про це заявила нова заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

За її словами, якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, то держава зможе бачити людину в інших реєстрах.

«Країну доведеться захищати кожному з нас. І краще прийти і самому знайти підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись до нього. Це найкращий шлях», – наголосила заступниця міністра оборони.

Раніше ми писали, з яких відомств ТЦК отримуватимуть інформацію про військовозобов’язаних. Міноборони вже підписало, зокрема, спільні накази про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з такими відомствами: Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти та науки, Державна судова адміністрація.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати військово-лікарські комісії.

Також ми писали, що в Раді пропонують автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру. Автори законопроєкту пояснили, для чого це необхідно.

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