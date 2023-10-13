Якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, то держава зможе її бачити в інших реєстрах — Наталія Калмикова

Практика судів
Блоги
Публікації
Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Неможливість прихованого перегляду судового рішення шляхом ініціювання нового позову  про оскарження рішення суб’єкта влади, прийнятого на виконання первісного судового рішення, - позиція ВС

Верховний Суд нагадав про спеціальний порядок оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, прийнятих (вчинених) на виконання судового рішення.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

  1. В Україні

Якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, то держава зможе її бачити в інших реєстрах — Наталія Калмикова

13:07, 13 жовтня 2023
Заступниця міністра оборони заявила, що «країну доведеться захищати кожному з нас».
Якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, то держава зможе її бачити в інших реєстрах — Наталія Калмикова
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні працюють над запровадженням е-реєстр військовозобов'язаних. З ним держава зможе бачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов’язаних. Про це заявила нова заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

За її словами, якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, то держава зможе бачити людину в інших реєстрах. 

«Країну доведеться захищати кожному з нас. І краще прийти і самому знайти підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись до нього. Це найкращий шлях», – наголосила заступниця міністра оборони.

Раніше ми писали, з яких відомств ТЦК отримуватимуть інформацію про військовозобов’язаних. Міноборони вже підписало, зокрема, спільні накази про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з такими відомствами: Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти та науки, Державна судова адміністрація.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати військово-лікарські комісії.

Також ми писали, що в Раді пропонують автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру. Автори законопроєкту пояснили, для чого це необхідно.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Верховного Суду України
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду