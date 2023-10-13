Если человека нет в реестре военнообязанных, то государство сможет его видеть в других реестрах — Наталья Калмыкова

Замминистра обороны заявила, что «страну придется защищать каждому из нас».

Фото: ukrinform.com

В Украине работают над введением е-реестра военнообязанных. С ним государство сможет видеть человека, даже если его нет в реестре военнообязанных. Об этом заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона.

По ее словам, если человека нет в реестре военнообязанных, то государство сможет видеть человека в других реестрах.

«Страну придется защищать каждому из нас. И лучше прийти и самому найти подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться к нему. Это лучший путь», – подчеркнула заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось, из каких ведомств ТЦК будут получать информацию о военнообязанных. Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра и ведет работу по определению механизмов обмена информацией со следующими ведомствами: Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство образования и науки, Государственная судебная администрация.

Напомним, что новый министр обороны Рустем Умеров сообщал, что Минобороны намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать военно-врачебные комиссии.

Также мы писали, что в Раде предлагают автоматический сбор персональных данных о военнообязанных в единый Реестр. Авторы законопроекта объяснили, для чего это необходимо.

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