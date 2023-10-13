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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

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По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

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  1. В Украине

Если человека нет в реестре военнообязанных, то государство сможет его видеть в других реестрах — Наталья Калмыкова

13:07, 13 октября 2023
Замминистра обороны заявила, что «страну придется защищать каждому из нас».
Если человека нет в реестре военнообязанных, то государство сможет его видеть в других реестрах — Наталья Калмыкова
Фото: ukrinform.com
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В Украине работают над введением е-реестра военнообязанных. С ним государство сможет видеть человека, даже если его нет в реестре военнообязанных. Об этом заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона.

По ее словам, если человека нет в реестре военнообязанных, то государство сможет видеть человека в других реестрах.

«Страну придется защищать каждому из нас. И лучше прийти и самому найти подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться к нему. Это лучший путь», – подчеркнула заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось, из каких ведомств ТЦК будут получать информацию о военнообязанных. Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра и ведет работу по определению механизмов обмена информацией со следующими ведомствами: Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство образования и науки, Государственная судебная администрация.

Напомним, что новый министр обороны Рустем Умеров сообщал, что Минобороны намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать военно-врачебные комиссии.

Также мы писали, что в Раде предлагают автоматический сбор персональных данных о военнообязанных в единый Реестр. Авторы законопроекта объяснили, для чего это необходимо.

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