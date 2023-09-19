Авторы законопроекта об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр объяснили его необходимость

Законопроект предусматривает, что персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от выполнения воинского долга станет проще вычислить, в частности, по данным налогового учета и информации, оставленной при оформлении различных документов. Персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Авторами соответствующего законопроекта 10062 выступает большая группа народных депутатов из разных фракций: Давид Арахамия, Петр Порошенко, Михаил Цымбалюк, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Марьяна Безуглая и другие.

В частности, добавляется норма о том, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба Украины и Государственная миграционная служба, предоставляют путем электронного взаимодействия в Минобороны определенные законом сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Расширяется список органов, которые посылают данные в Реестр.

В частности, Министерство здравоохранения передает данные относительно номеров средств связи и адреса электронной почты призывников, военнообязанных и резервистов, а также сведения о состоянии здоровья. Напомним, что соответствующие данные граждане оставляли во время «приписки» к семейному врачу, в частности во время вакцинации.

Тогда данные о вакцинации вносили в Дию.

Министерство внутренних дел передает сведения о:

наличии (отсутствии) судимости;

разрешительные документы о праве на владение и пользование оружием,

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством и т.п.

Министерство юстиции Украины – сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы

Государственная налоговая служба представляет сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Минобразования – сведения об образовании и специальности, сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации

другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных – сведения по владению иностранными языками; сведения об исполнении воинского долга и прохождении воинской службы; военно-учетные признаки; заключение (решения) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) и т.д.

К уже существующему перечню персональных данных, которые вносятся в Реестр по отношению к призывнику, военнообязанному и резервисту (в частности о месте работы, месте проживания и т.п.) добавляются также сведения о номерах средств связи и адресах электронной почты; сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством; сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации, сведения по владению иностранными языками, сведения об исполнительных документах (например, если военнообязанный должен с выплатой алиментов); сведения о разрешении на владение оружием и т.д.

Хотя закон еще не принят, в Минобороны сообщили, что Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра и ведет работу по определению механизмов обмена информацией с Минфином, МВД, Минобразования, ГСА, а также ведат работу по организации подписания общих приказов с Минздравом и другими органами.

Соавтор законопроекта, народный депутат от фракции «Е»С Ирина Геращенко объяснила, почему ее фракция поддержала этот законопроект своими подписями. В частности, по ее словам, дело в том, что законопроект также регулирует упрощение получения статуса участника боевых действий (УБД). Ранее ее фракция регистрировала другой законопроект об автоматическом получении УБД, но этот проект «не рассматривают и не принимают».

Поэтому, как утверждает Ирина Геращенко, «на рабочей группе наработали компромиссный законопроект, решающий вопросы автоматического УБД, но параллельно создающий автоматический реестр военнообязанных.

Сейчас зарегистрирован компромиссный законопроект 10062, которым упрощается обмен информацией между реестрами и вводится электронная процедура обретения статуса УБД, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Законопроект предусматривает уточнение в порядок ведения Реестра военнообязанных.

Нынешние бумажные реестры создают предпосылки для злоупотреблений и коррупции, надеюсь, электронный реестр будет способствовать прозрачности.

К сожалению, на рабочей группе не учли все замечания «ЕС» по чрезмерно о вмешательстве в частную жизнь в реестре, в частности, информация о выезде за границу, прочее.

Будем подавать поправки ко второму чтению, чтобы эти угрозы снять», — отметила она.

Автор: Наталья Мамченко

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