В Верховном Суде раскрыли тайну особого мнения Всеволода Князева

Текст особого мнения экс-председателя Верховного Суда внес в Реестр начальник управления обеспечения работы Большой Палаты.

В Верховном Суде сообщили «Судебно-юридической газете», кто и на основании, какого нормативного акта внес в Единый реестр судебных решений особое мнение бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева по делу компании Ferrexpo AG (решение БП ВС от 19 апреля 2023 года).

Напомним, что в Реестре судебных решений 7 сентября было опубликовано особое мнение Всеволода Князева, суть которого свелась к несогласию с принятым Большой Палатой решением. По мнению бывшего председателя ВС, Большая Палата должна передать дело на новое рассмотрение «для установления всех обстоятельств дела, поскольку без выяснения таких обстоятельств невозможно принять законное, объективное и обоснованное решение». Впрочем, по данным следствия, именно за положительное решение БП ВС по делу Ferrexpo AG Всеволод Князев получил взятку в размере $2,7 млн., и именно за это с мая содержится в СИЗО.

Как сообщили в Верховном Суде, 11 августа в Суд поступило письмо с добавленным к нему рукописным текстом отдельного мнения по делу № 910/15551/20, собственноручно подписанным судьей Всеволодом Князевым.

Электронный экземпляр текста особого мнения впоследствии был оформлен уже в управлении обеспечения работы Большой Палаты Верховного Суда, а затем был подписан квалифицированной электронной подписью (КЭП) начальника указанного управления.

При этом, как сообщили в Верховном Суде, личная цифровая подпись судьи Всеволода Князева на текст электронного экземпляра особого мнения не налагалась.

В Верховном Суде отметили, что пунктом 2 раздела III и пунктом 2 раздела X Порядка ведения Единого государственного реестра судебных решений, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 19 апреля 2018 года, определено, что в случае отправки в ЕРСР судебных решений и отдельных мнений судей, принятых судьями, которые на момент необходимости отправки в ЕРСР соответствующего экземпляра потеряли возможность его подписания собственным КЭП, такие электронные экземпляры подписывает собственным КЭП и направляет в ЕРСР лицо, определенное приказом председателя суда, где хранится судебное дело.

Таким образом, сообщили в Верховном Суде, действующими нормами предусмотрена возможность внесения в ЕРСР отдельных мнений судей другим лицом.

Также, согласно приказу председателя Верховного Суда Станислава Кравченко № 113 от 1 июня 2023 года «О наложении квалифицированной электронной подписи на электронные экземпляры судебных решений» лицом, ответственным за наложение КЭП на электронный экземпляр судебного решения или отдельного мнения судьи Большой Палаты Верховного Суда, в случаях, установленных пунктом 2 раздела III и пунктом 2 раздела X определен начальник управления обеспечения работы Большой Палаты Верховного Суда.

Отметим, что по данным «Судебно-юридической газеты» руководителем управления обеспечения работы Большой Палаты Верховного Суда является Павел Атаманский.

Автор: Вячеслав Хрипун

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