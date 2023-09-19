У Верховному Суді розкрили таємницю окремої думки Всеволода Князєва

Текст окремої думки екс-голови Верховного Суду вніс у Реєстр начальник управління забезпечення роботи Великої Палати.

У Верховному Суді повідомили «Судово-юридичній газеті», хто та на підставі якого нормативного акту вніс у Єдиний реєстр судових рішень окрему думку колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва по справі компанії Ferrexpo AG (рішення ВП ВС від 19 квітня 2023 року).

Нагадаємо, що в Реєстрі судових рішень 7 вересня була оприлюднена окрема думка Всеволода Князєва, суть якої звелася до незгоди з прийнятим Великою Палатою рішенням. На думку колишнього голови ВС, Велика Палата мала передати справу на новий розгляд «для встановлення всіх обставин справи, оскільки без з`ясування таких обставин неможливо ухвалити законне, об`єктивне та обґрунтоване рішення». Втім, за даними слідства, саме за позитивне рішення ВП ВС у справі Ferrexpo AG Всеволод Князєв отримав хабар у розмірі $2,7 млн. і саме за це з травня утримується в СІЗО.

Як повідомили виданню у Верховному Суді, 11 серпня в Суд надійшов лист із доданим до нього рукописним текстом окремої думки у справі № 910/15551/20, власноруч підписаний суддею Всеволодом Князєвим.

Електронний примірник тексту окремої думки згодом був оформлений вже в управлінні забезпечення роботи Великої Палати Верховного Суду, а потім підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) начальника зазначеного управління.

При цьому, як повідомили у Верховному Суді, особистий цифровий підпис судді Всеволода Князєва на текст електронного примірника окремої думки не накладався.

У Верховному Суді зазначили, що з пунктом 2 розділу III та пунктом 2 розділу X Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року, визначено, що у разі надсилання до ЄДРСР судових рішень та окремих думок суддів, що ухвалювались суддями, які на момент настання необхідності надсилання до ЄДРСР відповідного примірника втратили можливість його підписання власним КЕП, такі електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає в ЄРДСР особа, визначена наказом голови суду, в якому зберігається судова справа.

Таким чином, повідомили у Верховному Суді, діючими нормами передбачена можливість внесення в ЄРДСР окремих думок суддів іншою особою.

Також, згідно з наказом голови Верховного Суду Станіслава Кравченка № 113 від 1 червня 2023 року «Про накладення кваліфікованого електронного підпису на електронні примірники судових рішень» особою, відповідальною за накладення КЕП на електронний примірник судового рішення або окремої думки судді Великої Палати Верховного Суду, у випадках, установлених пунктом 2 розділу III та пунктом 2 розділу X визначено начальника управління забезпечення роботи Великої Палати Верховного Суду.

Зазначимо, що за даними «Судово-юридичної газети» керівником управління забезпечення роботи Великої Палати Верховного Суду є Павло Атаманський.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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