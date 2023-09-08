Екс-голова Верховного Суду написав окрему думку в СІЗО, але хто її вніс в Реєстр, поки що не зовсім зрозуміло

Всеволод Князєв не погодився з рішенням по справі Ferrexpo, за яке, згідно з даними НАБУ, отримав 2,7$ млн.

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В Єдиному реєстрі судових рішень 7 вересня 2023 року оприлюднена окрема думка екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва щодо рішення Великої Палати Верховного Суду у справі компанії Ferrexpo AG від 19 квітня 2023 року.

Текст окремої думки був складений Всеволодом Князєвим в паперовому вигляді, однак потім текст був оформлений у електронному вигляді в Управлінні забезпечення роботи Великої Палати Верховного Суду.

Згідно з текстом окремої думки, Всеволод Князєв не погодився з ухваленою Великою Палатою постановою та зазначив,що Велика Палата мала передати справу на новий розгляд “для встановлення всіх обставин справи, оскільки без з`ясування таких обставин неможливо ухвалити законне, об`єктивне та обґрунтоване рішення”.

Також, на думку екс-голови ВС, Велика Палата повинна була ухвалити Окрему ухвалу “як реакцію на допущені судами нижчих інстанцій порушення матеріального і процесуального права”.

Велика Палата Верховного Суду, як підкреслив Всеволод Князєв, не оцінила питання дотримання судами розумних строків провадження у справі, не дослідила ознаки зловживання правами у процесуальних діях сторін. “В судових засіданнях Великої Палати Верховного Суду голова правління Ferrexpo AG звертав увагу суддів на те, що кінцеві беніфіціари офшорних компаній - сторін в цій справі, не були встановлені”, - зазначено в окремій думці.

Крім того, Всеволод Князєв повідомив, що він приєднується до окремої думки судді Великої Палати Олега Ткачука та погоджується з більшістю викладених ним тверджень. Екс-голова ВС зазначив, що він та Олег Ткачук планували написати окрему думку спільно, але вона не була доопрацьована з незалежних від Всеволода Князєва причин.

Нагадаємо, що Всеволод Князєв з травня утримується в СІЗО, оскільки підозрюється в отриманні 2,7$ млн. від власника компанії Ferrexpo, підприємця Костянтина Жеваго за рішення Великої Палати ВС на його користь. Всього ж, за даними САП, отримані Князєвим гроші могли призначатися тринадцяти суддям ВП ВС.

Також, “Судово-юридична газета” звертала увагу, що після викриття Всеволода Князєва, деякі судді Великої Палати написали окремі думку щодо постанови ВП ВС від 19 квітня 2023 року.

Автор В'ячеслав Хрипун

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