Экс-председатель Верховного Суда написал особое мнение в СИЗО, но кто его внес в Реестр, пока не совсем понятно

Всеволод Князев не согласился с решением по делу Ferrexpo, за которое, согласно данным НАБУ, получил $2,7 млн.

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В Едином реестре судебных решений 7 сентября 2023 года опубликовано особое мнение экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева относительно решения Большой Палаты Верховного Суда по делу компании Ferrexpo AG от 19 апреля 2023 года.

Текст особого мнения был составлен Всеволодом Князевым в бумажном виде, однако затем текст был оформлен в электронном виде в Управлении обеспечения работы Большой Палаты Верховного Суда.

Согласно тексту особого мнения, Всеволод Князев не согласился с принятым Большой Палатой постановлением и отметил, что Большая Палата должна была передать дело на новое рассмотрение “для установления всех обстоятельств дела, поскольку без выяснения таких обстоятельств невозможно принять законное, объективное и обоснованное решение”.

Также, по мнению экс-председателя ВС, Большая Палата должна была принять Отдельное определение "в качестве реакции на допущенные судами низших инстанций нарушения материального и процессуального права".

Большая Палата Верховного Суда, как подчеркнул Всеволод Князев, не оценила вопрос соблюдения судами разумных сроков производства по делу, не исследовала признаки злоупотребления правами в процессуальных действиях сторон. "В судебных заседаниях Большой Палаты Верховного Суда председатель правления Ferrexpo AG обращал внимание судей на то, что конечные бенифициары оффшорных компаний - сторон по этому делу, не были установлены", - говорится в особом мнении.

Кроме того, Всеволод Князев сообщил, что он присоединяется к особому мнению судьи Большой Палаты Олега Ткачука и согласен с большинством изложенных им утверждений. Экс-председатель ВС отметил, что он и Олег Ткачук планировали написать особое мнение совместно, но оно не было доработано по независимым от Всеволода Князева причинам.

Напомним, что Всеволод Князев с мая содержится в СИЗО, поскольку подозревается в получении 2,7$ млн. от владельца компании Ferrexpo предпринимателя Константина Жеваго за решение Большой Палаты ВС в его пользу. Всего же, по данным САП, полученные Князевым деньги могли предназначаться тринадцати судьям БП ВС.

Также, "Судебно-юридическая газета" обращала внимание, что после разоблачения Всеволода Князева некоторые судьи Большой Палаты написали особое мнение относительно постановления БП ВС от 19 апреля 2023 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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