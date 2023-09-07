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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 600 млн долларов

22:03, 7 сентября 2023
В пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы и оборудование.
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 600 млн долларов
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В четверг, 7 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что сумма пакета составляет 600 млн. долларов.

«Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с россией. Пакет на 600 млн долларов включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности», - заявила она.

В пакете:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия РЭБ;

- взрывные боеприпасы для уборки помех;

- оборудование для разминирования;

- поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и обеспечения деятельности.

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном. 

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