США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 600 млн доларів

До пакету допомоги увійшли додаткові боєприпаси та різноманітне обладнання.

У четвер, 7 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу заявила, що сума пакету становить 600 млн доларів.

«Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості», - заявила вона.

У пакеті:

- Додаткові боєприпаси для HIMARS;

- Обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

- Артилерійські снаряди калібру 105 мм;

- Засоби радіоелектронної боротьби та протидії РЕБ;

- Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

- Обладнання для розмінування;

- Підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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