Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року

Єврокомісія запропонувала продовжити ще на рік дію спецмеханізму надання українцям притулку.

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Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Про це оголосила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

У Єврокомісії зазначили, що цей крок забезпечить певність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому ЄС.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її було автоматично продовжено на один рік.

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом.

Тепер цю пропозицію комісії має затвердити Рада ЄС.

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