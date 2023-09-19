Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС і ВРП, інших політично значущих осіб

Також в Україні створять Єдиний державний реєстр національних публічних діячів.

  1. В Україні

На Прикарпатті затримали заступника воєнкому та голову ВЛК, які «заробляли» на ухилянтах

18:35, 19 вересня 2023
Служба безпеки розкрила дві схеми ухилення від призову в Україні.
На Прикарпатті затримали заступника воєнкому та голову ВЛК, які «заробляли» на ухилянтах
Джерело фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки України успішно припинила дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації, – повідомили в СБУ.

У місті Херсон було затримано заступника начальника місцевого військкомату, який зловживав своєю посадою для отримання хабарів. Вартість корупційних послуг становила від 4,5 до 6 тисяч американських доларів, залежно від терміновості. Посадовець знімав з військового обліку осіб, які визнавав «непридатними» до військової служби за станом здоров’я на підставі фіктивних документів, після чого їх використовували для незаконного виїзду за межі України. Зловмисника та посередника затримано під час отримання ними ще одного хабаря.

На Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через «погане» здоров’я. Він фальсифікував медичні документи, вписуючи у висновки медогляду «важкі діагнози».

Обом зловмисникам повідомлено про підозру згідно з Кримінальним кодексом України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. За цими злочинами їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області