На Прикарпатті затримали заступника воєнкому та голову ВЛК, які «заробляли» на ухилянтах

Служба безпеки розкрила дві схеми ухилення від призову в Україні.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України успішно припинила дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації, – повідомили в СБУ.

У місті Херсон було затримано заступника начальника місцевого військкомату, який зловживав своєю посадою для отримання хабарів. Вартість корупційних послуг становила від 4,5 до 6 тисяч американських доларів, залежно від терміновості. Посадовець знімав з військового обліку осіб, які визнавав «непридатними» до військової служби за станом здоров’я на підставі фіктивних документів, після чого їх використовували для незаконного виїзду за межі України. Зловмисника та посередника затримано під час отримання ними ще одного хабаря.

На Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через «погане» здоров’я. Він фальсифікував медичні документи, вписуючи у висновки медогляду «важкі діагнози».

Обом зловмисникам повідомлено про підозру згідно з Кримінальним кодексом України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. За цими злочинами їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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