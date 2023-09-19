На Прикарпатье задержали заместителя военкома и председателя ВВК, которые «зарабатывали» на уклонистах

Служба безопасности раскрыла две схемы уклонения от призыва в Украине.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины успешно пресекла две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации, – сообщили в СБУ.

В городе Херсон был задержан заместитель начальника местного военкомата, который злоупотреблял своей должностью для получения взяток. Стоимость коррупционных услуг составляла от 4,5 до 6 тысяч американских долларов, в зависимости от срочности. Чиновник снимал с воинского учета лиц, которые признавал «непригодными» к военной службе по состоянию здоровья на основании фиктивных документов, после чего их использовали для незаконного выезда за пределы Украины. Злоумышленник и посредник задержаны во время получения ими еще одной взятки.

На Ивано-Франковщине СБУ задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за «плохого» здоровья. Он фальсифицировал медицинские документы, вписывая в выводы медосмотра «тяжелые диагнозы».

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении согласно Уголовному кодексу Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По этим преступлениям им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.