Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 19 вересня

Кабінет Міністрів провів засідання 19 вересня. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України», щодо зміни ставки мита на оцтову кислоту». Законопроектом пропонується встановити нульове ввізне мито на оцтову кислоту, яка є сировиною для виробництва етилацетату, задля створення умов для функціонування вітчизняного виробництва етилацетату.

Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду (у формі обміну листами) між Урядом України та ОЕСР щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР, учинену 28.02.2023. Поглиблення співпраці з ОЕСР в антикорупційній сфері та приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР є необхідною передумовою для набуття членства України в ОЕСР.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF)». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про санкції» у частині розмежування дії Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та ЗУ «Про санкції» та заборони громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, а також юридичним особам, у тому числі їх філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремлених підрозділам надавати в будь-якому вигляді будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси або фінансові чи інші повʼязані послуги особам, яких включено до переліку осіб, повʼязаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції на підставі ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Також внесено зміни до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо включення РФ до національного переліку країн, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Затверджено Порядок використання коштів з рахунка «Фонд обслуговування та погашення державного боргу». Порядок визначає механізм використання коштів з рахунка Мінфіну «Фонд обслуговування та погашення державного боргу», відкритого у Національному банку для зарахування добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній валюті, з метою фінансового забезпечення здійснення заходів із підтримки та розвитку України.

Внесено зміни до постанови КМУ від 23.05.2012 N 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України». Виключено з вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, пункт 14, відповідно до якого однією з підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, є одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмових доручень у рамках кримінального провадження. Крім того, у постанові та вичерпному переліку термін «органи доходів і зборів» замінено терміном «митні органи». Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ «Про реалізацію експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення» від 02.10.2019 N 861 та «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення» від 27.12.2019 N 1118.

Затверджено спільно з Національним банком України Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника. Методологію розроблено відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою створення ефективної системи у сфері розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, удосконалення процесу визначення юридичними особами кінцевих бенефіціарних власників. Методологією визначено методи, способи, шляхи зʼясування інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи, принципи процесу визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про кінцевого бенефіціарного власника. Крім того, закріплюються механізми дослідження інформації про фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність юридичної особи та визначення кінцевого бенефіціарного власника. Передбачено особливості визначення кінцевого бенефіціарного власника для неприбуткових організацій, інститутів спільного інвестування - корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду, партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети, повного та командитного товариства.

Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у спеціальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 413 млн. 333,5 тис. гривень та встановлено за зазначеною програмою на відповідну суму видатки розвитку задля забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти у рамках впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Здійснено розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році. Затверджено Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році.

Продовжено на період до 2025 року строк виконання Національної стратегії розвʼязання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація. Актуалізовано План заходів щодо реалізації зазначеної Національної стратегії, яким визначено замість одинадцяти чотири завдання, а саме, розроблення механізму обліку і верифікації рішень судів для визначення загальної суми боргу та її погашення або компенсації; перегляд законодавства; розроблення додаткових механізмів виконання рішень судів щодо підприємств, які перебувають під дією мораторіїв; розроблення механізму щодо удосконалення судового контролю та встановлення або зміни способу виконання судових рішень, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація.

Затверджено Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, виконання якого передбачається строком на 3 роки. Національний план спрямований на створення механізму безперервності функціонування обʼєктів критичної інфраструктури та узгодженості дій субʼєктів національної системи захисту критичної інфраструктури, а також розвитку спроможності національної системи захисту критичної інфраструктури забезпечувати стійке та безперебійне надання життєво важливих послуг.