Обрано голову Підволочиського райсуду Тернопільської області

Головою суду стала Галина Сидорак.

18 вересня відбулися збори суддів Підволочиського районного суду Тернопільської області, на яких одним із питань, винесених на порядок денний, було питання щодо обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду було обрано Сидорак Галину Богданівну.

Галина Сидорак приступила до роботи на посаді голови Підволочиського районного суду Тернопільської області з 19 вересня 2023 року.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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