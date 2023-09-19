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Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

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Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

13:54, 19 вересня 2023
Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.
Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував законопроект 10060 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед іншого у статті 81 закону про прокуратуру пропонується установити такі посадові оклади прокурорів та інших працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:

1) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – 75;

2) перший заступник, заступник керівника САП – 60;

4) керівник підрозділу САП – 45;

5) заступник керівника підрозділу САП – 42;

6) прокурор САП – 40;

7) державні службовці САП – сума, що дорівнює чотирьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Нагадаємо, що нині відповідно до закону про прокуратуру посадовий оклад прокурора САП не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування.

В той же час, для «звичайних» прокурорів Державним бюджетом в 2023 році встановлено обмеження для розрахунку посадових окладів (ПМ – 1600 грн). І у 2024 році згідно проекту Держбюджету прожитковий мінімум для працездатних осіб для розрахунку посадового окладу прокурора окружної прокуратури також становитиме 1600 грн.

Однак для НАБУ та НАЗК при розрахунку окладів у 2024 році за проектом бюджету пропонують використовувати цифру загального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто, 3028 грн.

Якщо виходити з цифри «загального» прожиткового мінімуму у 3028 грн, то керівник САП буде отримувати більше 227 тисяч грн, а прокурор САП – більше 121 тисячі грн.

Автор: Наталя Мамченко

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