ДБР додали до переліку органів, де не будуть зменшувати прожитковий мінімум для розрахунку окладу

Посадові оклади НАЗК, НАБУ та слідчих ДБР не будуть обмежувати зменшеним прожитковим мінімумом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2024 році планується залишити той же зменшений прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів, що й в 2023 році. Відповідні норми передбачені у законопроекті про Державний бюджет на 2024 рік.

А саме, 2102 грн – для визначення базового розміру посадового окладу судді та 1600 – для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

Також зменшений прожитковий мінімум у 2102 грн буде застосовуватися для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів.

В той же час, «загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

У 2023 році існували ті ж обмеження. Разом з тим, прикінцеві положення чинного закону про бюджет встановлюють, що обмеження при розрахунку посадових окладів щодо зменшеного прожиткового мінімуму не поширюються на працівників НАЗК та НАБУ.

В 2024 році також пропоновано не поширювати обмеження на працівників НАЗК та НАБУ.

Разом з тим, з’явиться ще одна категорія, стосовно якої не будуть застосовувати обмежений прожитковий мінімум – це слідчі Державного бюро розслідувань.

«Установити, що дія абзацу шостого статті 7 цього Закону не поширюється на працівників центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, та органу досудового розслідування, на який відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України покладається функція із здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень», - сказано у п. 6 Прикінцевих положень проекту закону про державний бюджет. У ч. 4 ст. 216 КПК йдеться про слідчих ДБР.

Нагадаємо, що 15 вересня Кабмін також схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала про те, яке фінансування передбачене для судової системи, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Крім того, ми описували нові правила оплати праці чиновників, закладені у головний кошторис країни.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.