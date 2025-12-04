Юрій Чумак став секретарем судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС
14:08, 4 грудня 2025
У Касаційному господарському суді обрали нового секретаря судової палати з розгляду земельних спорів та питань права власності.
У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів, на яких розглянули питання щодо обрання секретаря судової палати, що спеціалізується на розгляді справ, пов’язаних із земельними відносинами та правом власності.
За результатами зборів 4 грудня судді ухвалили рішення обрати Юрія Чумака секретарем судової палати.
Його повноваження розпочнуться 6 грудня та триватимуть чотири роки.
