Юрій Чумак став секретарем судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС

14:08, 4 грудня 2025
У Касаційному господарському суді обрали нового секретаря судової палати з розгляду земельних спорів та питань права власності.
Юрій Чумак став секретарем судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС
У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів, на яких розглянули питання щодо обрання секретаря судової палати, що спеціалізується на розгляді справ, пов’язаних із земельними відносинами та правом власності.

За результатами зборів 4 грудня судді ухвалили рішення обрати Юрія Чумака секретарем судової палати.

Його повноваження розпочнуться 6 грудня та триватимуть чотири роки.

КГС ВС

Стрічка новин

Блоги
Публікації
