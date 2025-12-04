Юрий Чумак стал секретарем судебной палаты для рассмотрения дел по земельным отношениям и праву собственности КХС ВС

В Кассационном хозяйственном суде избрали нового секретаря судебной палаты по рассмотрению земельных споров и вопросов права собственности.

В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда состоялись сборы судей, на которых рассмотрели вопрос об избрании секретаря судебной палаты, специализирующейся на рассмотрении дел, связанных с земельными отношениями и правом собственности.

По результатам сборов 4 декабря судьи приняли решение избрать Юрия Чумака секретарем судебной палаты.

Его полномочия начнутся 6 декабря и будут длиться четыре года.

