ВРП звільнила суддю Переяславського міськрайонного суду Ярославу Керекезу у відставку

ВРП звільнила у відставку суддю Переяславського міськрайонного суду Київської області.

Вища рада правосуддя 4 грудня ухвалила рішення про звільнення Ярослави Ігорівни Керекези з посади судді Переяславського міськрайонного суду Київської області у зв’язку з поданням нею заяви про відставку.

