ВСП уволил судью Переяславского горрайонного суда Ярославу Керекезу в отставку

ВСП уволил в отставку судью Переяславского горрайонного суда Киевской области.

Высший совет правосудия 4 декабря принял решение об увольнении Ярославы Игоревны Керекезы с должности судьи Переяславского городского районного суда Киевской области в связи с подачей ею заявления об отставке.

Напомним, что Верховная Рада 2 декабря 2025 года приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2026 год. В нем отдельно выделены расходы на обеспечение осуществления правосудия. Судебно-юридическая газета писала, сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована.

