Правительство представило ключевые параметры Госбюджета-2026: цифры, приоритеты, направления

Юлия Свириденко сообщила, что предусматривает документ о Госбюджете на 2026 год.

Как сообщала Судебно-юридическая газета, Верховная Рада приняла в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что документ стал результатом совместной работы правительства и народных депутатов.

«Это совместная работа, и для нас важно, чтобы бюджет был сбалансированным и отвечал реальным потребностям страны во время войны», — указала она.

По словам Свириденко, Госбюджет-2026 является важной основой для планирования жизни государства на следующий год и получения международного финансирования, в том числе помощи по новой программе МВФ на 2026–2029 годы.

«Ключевые приоритеты бюджета — оборона, безопасность и социальная устойчивость. Это тот фундамент, на котором строится государственная политика», — отметила Премьер-министр и опубликовала следующие цифры:

«Оборона и безопасность — 100% собственных доходов государство направляет на Силы Обороны: денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и производство украинского вооружения, включая дроны. В следующем году мы потратим на армию 2,8 трлн гривен — почти 60% всех расходов.

Социальная устойчивость.

Образование — предусмотрено 273,9 млрд грн (+75 млрд грн к 2025 году).

В том числе 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн к 2025 году) — с учетом повышения на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года. Также правительство разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, которая должна вступить в силу с сентября 2026 года.

Здравоохранение — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн к 2025 году). Среди приоритетов: повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи, бесплатные лекарства, проверка здоровья граждан 40+.

Поддержка ВПО — 72,6 млрд грн. Акцент — на поддержку людей, потерявших дом из-за войны. В частности, 1,4 млрд грн заложены на новую программу для ВПО с ВОТ.

Ветеранская политика — 18,9 млрд грн. Финансирование увеличат на 6,3 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Это, в частности, обеспечение жильем и инструменты для реинтеграции в гражданскую жизнь.

Социальная поддержка — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн к 2025 году), в том числе на пенсии, соцвыплаты уязвимым категориям, льготы и субсидии; поддержку людей с инвалидностью и демографическое развитие — комплексная поддержка семей с новорожденными и маленькими детьми (допологовая, послеродовая помощь, еЯсли, Пакет школьника).

Безопасность в прифронтовых регионах. Впервые предусмотрен 1 млрд грн на укрытия в детских садах.

Поддержка предпринимателей

Правительство планирует продолжить программы поддержки бизнеса и украинских производителей в рамках политики «Сделано в Украине».

В госбюджете предусмотрены средства на «Доступные кредиты 5-7-9%», индустриальные парки, частичную компенсацию стоимости украинской техники и оборудования, гранты и другие инициативы. Также заложено финансирование программы «еОселя».

Поддержка регионов, включая прифронтовые — 293 млрд грн.

Эти средства обеспечат выплату зарплат педагогам, поддержку местных бюджетов, финансирование питания школьников 1–11 классов, образование, соцзащиту, здравоохранение и компенсацию разницы в тарифах.

Макропоказатели. Несмотря на войну, украинская экономика демонстрирует устойчивость и восстановление. В 2026 году прогнозируется дальнейший рост ВВП до 10,31 трлн грн, замедление инфляции и повышение средней зарплаты до 30 тысяч грн.

Доходы бюджета вырастут до 2,92 трлн грн, что на 446,8 млрд больше, чем в 2025 году. Расходы также увеличатся — до 4,83 трлн грн, что на 134,5 млрд больше, чем в предыдущем году».

