Депутат, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті, відбуватиме довічне ув’язнення — рішення Верховного Суду

Офіс Генерального прокурора повідомив, що Верховний Суд залишив у силі довічне ув’язнення для депутата Керецьківської сільради на Закарпатті, який підірвав гранати під час засідання місцевої ради у грудні 2023 року. Прокурори довели обґрунтованість вироку, винесеного раніше за терористичний акт і незаконне поводження з вибуховими пристроями (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 15 грудня 2023 року під час сесії сільради депутат кинув на підлогу три бойові осколкові гранати, які попередньо привів у бойову готовність. Вибухи пролунали миттєво. Постраждали 25 людей, двоє з них померли в лікарні.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним і призначив йому довічне ув’язнення з конфіскацією майна. У травні 2025 року апеляційний суд залишив вирок без змін.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду погодився з позицією прокурорів, визнавши покарання справедливим і таким, що відповідає тяжкості злочину.

Засуджений наразі відбуває покарання. Свою вину він визнав частково.

