  1. В Україні

Депутат, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті, відбуватиме довічне ув’язнення — рішення Верховного Суду

14:44, 4 грудня 2025
Вибух тоді поранив 25 людей, двоє — загинули.
Депутат, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті, відбуватиме довічне ув’язнення — рішення Верховного Суду
Фото: Нацполіція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генерального прокурора повідомив, що Верховний Суд залишив у силі довічне ув’язнення для депутата Керецьківської сільради на Закарпатті, який підірвав гранати під час засідання місцевої ради у грудні 2023 року. Прокурори довели обґрунтованість вироку, винесеного раніше за терористичний акт і незаконне поводження з вибуховими пристроями (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 15 грудня 2023 року під час сесії сільради депутат кинув на підлогу три бойові осколкові гранати, які попередньо привів у бойову готовність. Вибухи пролунали миттєво. Постраждали 25 людей, двоє з них померли в лікарні.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним і призначив йому довічне ув’язнення з конфіскацією майна. У травні 2025 року апеляційний суд залишив вирок без змін.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду погодився з позицією прокурорів, визнавши покарання справедливим і таким, що відповідає тяжкості злочину.

Засуджений наразі відбуває покарання. Свою вину він визнав частково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Верховний Суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]