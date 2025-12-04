  1. В Украине

Депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье, будет отбывать пожизненное заключение — решение Верховного Суда

14:44, 4 декабря 2025
Взрыв тогда ранил 25 человек, двое — погибли.
Депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье, будет отбывать пожизненное заключение — решение Верховного Суда
Фото: Нацполиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора сообщил, что Верховный Суд оставил в силе пожизненное заключение для депутата Керецковского сельсовета на Закарпатье, который взорвал гранаты во время заседания местного совета в декабре 2023 года. Прокуроры доказали обоснованность ранее вынесенного приговора за террористический акт и незаконное обращение со взрывными устройствами (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 15 декабря 2023 года во время сессии сельсовета депутат бросил на пол три боевые осколочные гранаты, которые предварительно привел в боевую готовность. Взрывы произошли мгновенно. Пострадали 25 человек, двое из них впоследствии умерли в больнице.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В мае 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда согласился с позицией прокуроров, признав наказание справедливым и соответствующим тяжести преступления.

Осужденный в настоящее время отбывает наказание. Свою вину он признал частично.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]