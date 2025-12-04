Депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье, будет отбывать пожизненное заключение — решение Верховного Суда

Взрыв тогда ранил 25 человек, двое — погибли.

Офис Генерального прокурора сообщил, что Верховный Суд оставил в силе пожизненное заключение для депутата Керецковского сельсовета на Закарпатье, который взорвал гранаты во время заседания местного совета в декабре 2023 года. Прокуроры доказали обоснованность ранее вынесенного приговора за террористический акт и незаконное обращение со взрывными устройствами (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 15 декабря 2023 года во время сессии сельсовета депутат бросил на пол три боевые осколочные гранаты, которые предварительно привел в боевую готовность. Взрывы произошли мгновенно. Пострадали 25 человек, двое из них впоследствии умерли в больнице.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В мае 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда согласился с позицией прокуроров, признав наказание справедливым и соответствующим тяжести преступления.

Осужденный в настоящее время отбывает наказание. Свою вину он признал частично.

