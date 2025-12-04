  1. У світі

Ексзаступнику міністра фінансів Польщі висунули звинувачення у хабарях на 1,5 млн злотих

15:02, 4 грудня 2025
Підозрюваний нібито торгував впливом у 2019-2023 роках.
Фото: Polsat News
Колишньому заступнику міністра фінансів Польщі, який працював у уряді Беати Шидло у 2015–2016 роках, висунули звинувачення в отриманні хабарів на суму понад 1,57 млн злотих. Про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, про це пише Polsat News.

За даними слідства, з липня 2019 по травень 2023 року Конрад Р. отримував гроші від підприємців в обмін на посередництво у вирішенні їхніх справ. Він нібито посилався на зв’язки в канцелярії прем’єр-міністра, Національному банку Польщі та Комісії з фінансового нагляду.

Серед питань, у яких мав допомогти ексчиновник, — правові спори між приватними компаніями та державними структурами.

Розслідування веде Окружна прокуратура в Лодзі за матеріалами CBA з 2022 року. Запобіжних заходів до підозрюваного не застосовували.

Йому загрожує від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.

