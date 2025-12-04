Бывшему заместителю министра финансов Польши предъявили обвинение в получении взяток на сумму 1,5 млн злотых

Подозреваемый якобы торговал влиянием в 2019-2023 годах.

Бывшему заместителю министра финансов Польши, который работал в правительстве Беаты Шидло в 2015–2016 годах, предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 1,57 млн злотых. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский, пишет Polsat News.

По данным следствия, с июля 2019 по май 2023 года Конрад Р. получал деньги от предпринимателей в обмен на посредничество в решении их дел. Он якобы ссылался на связи в канцелярии премьер-министра, Национальном банке Польши и Комиссии по финансовому надзору.

Среди вопросов, в которых должен был помочь экс-чиновник, — правовые споры между частными компаниями и государственными структурами.

Расследование ведет Окружная прокуратура в Лодзи по материалам CBA с 2022 года. Меры пресечения к подозреваемому не применялись.

Ему грозит от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

