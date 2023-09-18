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ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

10:30, 18 сентября 2023
Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.
ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году планируется оставить тот же уменьшенный прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей и прокуроров, что и в 2023 году. Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте о Государственном бюджете на 2024 год.

А именно, 2102 грн – для определения базового размера должностного оклада судьи и 1600 – для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

Также уменьшенный прожиточный минимум в 2102 грн. будет применяться для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов.

В то же время, «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

В 2023 году существовали те же ограничения. Вместе с тем заключительные положения действующего закона о бюджете устанавливают, что ограничения при расчете должностных окладов относительно уменьшенного прожиточного минимума не распространяются на работников НАПК и НАБУ.

В 2024 году также предложено не распространять ограничения на работников НАПК и НАБУ.

Вместе с тем появится еще одна категория, в отношении которой не будут применять ограниченный прожиточный минимум – это следователи Государственного бюро расследований.

«Установить, что действие абзаца шестого статьи 7 этого Закона не распространяется на работников центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, и орган досудебного расследования, на который в соответствии с частями четвертой и пятой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины возлагается функция по досудебному расследованию коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений», - сказано в п. 6 Заключительных положений проекта закона о государственном бюджете. В ч. 4 ст. 216 УПК идет речь о следователях ГБР.

Напомним, что 15 сентября Кабмин также одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала о том, какое финансирование предусмотрено для судебной системы, Верховного Суда и Высшего совета правосудия на 2024 год.

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Автор: Наталя Мамченко

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