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  1. В Украине

В 2023 году украинскую музыку на YouTube слушают в шесть раз чаще, чем российскую

07:19, 16 сентября 2023
Количество украиноязычных певцов и певиц, побывавших в отечественных чартах в 2022 году, выросло с 40 до 135.
В 2023 году украинскую музыку на YouTube слушают в шесть раз чаще, чем российскую
Изображение: freepik.com
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После 24 февраля 2022 года украинский YouTube радикально изменился.

Как сообщил глава профильного подкомитета Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Санченко по материалам исследования «Экономической правды», в 2023 году украинскую музыку на YouTube слушают в шесть раз чаще, чем российскую.

«В 2021 году доля русскоязычных песен в еженедельных чартах украинского YouTube составила 75%. Украиноязычной была только каждая десятая композиция. После 24 февраля 2022 украинский YouTube радикально изменился: отечественные исполнители заполонили чарты. Более того, в рейтинг стали попадать старые произведения опытных артистов. Украинцы нуждались в поддержке духа, а новые песни военного времени только писались. Востребовано было все. Главное условие – на украинском. В результате количество украиноязычных певцов и певиц, побывавших в отечественных чартах в 2022 году, по подсчетам ЭП, выросло с 40 до 135. Доля их песен в сотне лучших выросла с 10 до 55, а в 2023 году - до 65», - говорится. в материале.

Как глава подкомитета музыкальных индустрий, отметил Александр Санченко, он очень радуется таким данным.

Источник фото: rada.gov.ua

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