Кількість українськомовних співаків і співачок, які побували у вітчизняних чартах у 2022 році, зросла із 40 до 135.

Зображення: freepik.com

Після 24 лютого 2022 року український YouTube радикально змінився.

Як повідомив голова профільного підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко за матеріалами дослідження «Економічної правди», у 2023 році українську музику на YouTube слухають у шість разів частіше за російську.

«У 2021 році частка російськомовних пісень у щотижневих чартах українського YouTube становила 75%. Українськомовною була лише кожна десята композиція. Після 24 лютого 2022 року український YouTube радикально змінився: вітчизняні виконавці заполонили чарти. Ба більше, у рейтинг стали потрапляти старі твори досвідчених артистів. Українці потребували підтримки духу, а нові пісні воєнного часу лише писалися. Затребувано було все. Головна умова - українською. У результаті кількість українськомовних співаків і співачок, які побували у вітчизняних чартах у 2022 році, за підрахунками ЕП, зросла із 40 до 135. Частка їхніх пісень у сотні найкращих зросла з 10 до 55, а у 2023 році - до 65», - йдеться у матеріалі.

Як голова підкомітету музичних індустрій, зазначив Олександр Санченко, він дуже радіє таким даним.

Джерело фото: rada.gov.ua

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