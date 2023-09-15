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Комітет Сенату США зі збройних сил розслідує блокування Маском Starlink для України

18:10, 15 вересня 2023
Відмова Маска у запиті України на Starlink спонукала до розслідування в Сенаті США.
Комітет Сенату США зі збройних сил розслідує блокування Маском Starlink для України
Джерело фото: portal.lviv.ua
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Комітет Сенату США у справах збройних сил зайнявся вивченням дій мільярдера Ілона Маска, який заблокував супутниковий інтернет Starlink біля Криму. Там вважають, що Маск міг поставити під загрозу національну безпеку, – повідомляє Bloomberg.

Дії Комітету викликані рішенням Ілона Маска не розширювати приватну супутникову мережу Starlink для допомоги українській атаці на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

Голова Джек Рід заявив, що звіти про використання Starlink виявили «серйозні проблеми відповідальності щодо національної безпеки, і комітет займається цим питанням».

«Комітет агресивно досліджує це питання з усіх боків», – додав він.

Крім того, SpaceX Маска також стала великим підрядником США, запускаючи супутники-шпигуни для Міністерства оборони та керуючи мережею Starlink. Компанія не відразу відповіла на запит про коментар.

Рід додав, що комітет розглядатиме ширший ринок супутникового зв’язку, державні контракти та «негабаритну роль, яку тут відіграли пан Маск і його компанія».

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