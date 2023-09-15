Комитет Сената США по вооруженным силам расследует блокирование Маском Starlink для Украины

Отказ Маска в запросе Украины на Starlink побудил к расследованию в Сенате США.

Источник фото: portal.lviv.ua

Комитет Сената США по делам вооруженных сил занялся изучением действий миллиардера Илона Маска, который заблокировал спутниковый интернет Starlink возле Крыма. Там считают, что Маск мог поставить под угрозу национальную безопасность, – сообщает Bloomberg.

Действия Комитета вызваны решением Илона Маска не расширять частную спутниковую сеть Starlink для помощи украинской атаке на российские военные корабли у побережья Крыма.

Председатель Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили «серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом».

«Комитет агрессивно исследует этот вопрос со всех сторон», – добавил он.

Кроме того, SpaceX Маска также стала крупным подрядчиком США, запуская спутники-шпионы для Министерства обороны и управляя сетью Starlink. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.

Рид добавил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и «негабаритную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания».

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