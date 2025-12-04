Президент Кіпру Христодулідіс прибув з офіційним візитом до Києва на зустріч із Зеленським

Нікос Христодулідіс приїхав до Києва та представить Україні 19 пропозицій підтримки.

Фото: KathimeriniCyprus

У четвер, 4 грудня президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом і одразу зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили на офіційному сайті уряду Кіпру та в дописі речника уряду Константіноса Летимбіотіса у платформі X.

Як пише видання KathimeriniCyprus, програма візиту передбачає закриту зустріч лідерів двох країн та розширені переговори делегацій.

Летимбіотіс наголосив, що візит є «глибоко символічним» і підтверджує солідарність Кіпру з Україною та відданість принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності.

Він додав, що позиція Кіпру ґрунтується на власному досвіді окупації й боротьби за справедливість.

Під час головування Кіпру в Раді ЄС у 2026 році розширення Союзу та підтримка шляху України до членства будуть ключовими пріоритетами.

Христодулідіс представить Зеленському 19 конкретних пропозицій, які Кіпр планує реалізувати для допомоги Україні під час свого головування, і вислухає думку української сторони.

