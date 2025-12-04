Президент Кипра Христодулидис прибыл с официальным визитом в Киев на встречу с Зеленским

Никос Христодулидис приехал в Киев и представит Украине 19 предложений поддержки.

Фото: KathimeriniCyprus

В четверг, 4 декабря, президент Кипра Никос Христодулидис прибыл в Киев на поезде и сразу встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Кипра и в посте спикера правительства Константиноса Летимбиотиса на платформе X.

Как пишет издание KathimeriniCyprus, программа визита предусматривает закрытую встречу лидеров двух стран и расширенные переговоры делегаций.

Летимбиотис подчеркнул, что визит является «глубоко символичным» и подтверждает солидарность Кипра с Украиной и приверженность принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Он добавил, что позиция Кипра основана на собственном опыте оккупации и борьбы за справедливость.

Во время председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году расширение Союза и поддержка пути Украины к членству будут ключевыми приоритетами.

Христодулидис представит Зеленскому 19 конкретных предложений, которые Кипр планирует реализовать для помощи Украине во время своего председательства, и выслушает мнение украинской стороны.

