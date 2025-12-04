  1. У світі

Meta почала видаляти австралійських підлітків з Instagram, Facebook та Threads

14:11, 4 грудня 2025
За тиждень до офіційної заборони на соціальні мережі для дітей до 16 років компанія почала блокувати облікові записи, щоб дотриматися нового закону Австралії.
Фото: zn.ua
Компанія Meta розпочала видалення австралійських користувачів віком до 16 років зі своїх платформ Instagram, Facebook та Threads. Це відбувається за тиждень до набрання чинності першого у світі закону, який забороняє підліткам користуватися соціальними мережами без батьківського контролю. Про це повідомляє BBC.

За даними Meta, під дію обмеження потрапить близько 150 000 користувачів Facebook та 350 000 акаунтів Instagram. Користувачів у віці 13-15 років компанія попередила минулого місяця, що їхні облікові записи будуть деактивовані з 4 грудня. Підлітки зможуть завантажити свої публікації, відео та повідомлення до видалення акаунту, а у випадку помилкового визначення віку — подати запит на перевірку через «відеоселфі» або посвідчення особи.

Реалізацію заборони координують урядові органи Австралії. Порушникам загрожують штрафи до 49,5 млн австралійських доларів (33 млн USD). Міністр зв’язку Аніка Веллс наголосила, що закон спрямований на захист дітей від шкідливого впливу алгоритмів соціальних мереж, що стимулюють надмірну активність у додатках.

Окрім платформ Meta, обмеження торкнеться YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick та Twitch. Частина сервісів вже повідомила про заходи щодо блокування користувачів віком до 16 років. Міністр застерегла, що діти можуть спробувати перейти на менш відомі додатки, і уряд стежитиме за такими платформами, як Lemon8 та Yope.

За даними дослідження, проведеного австралійським урядом, 96% дітей віком 10-15 років користуються соціальними мережами, при цьому значна частина зіштовхується зі шкідливим контентом або кібербулінгом. Закон має на меті зменшити вплив небезпечного контенту на підлітків і підвищити безпеку користувачів у мережі.

