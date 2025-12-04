Meta начала удалять австралийских подростков из Instagram, Facebook и Threads

За неделю до официального запрета на социальные сети для детей до 16 лет компания начала блокировать учетные записи, чтобы соблюсти новый закон Австралии.

Фото: zn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta начала удаление австралийских пользователей в возрасте до 16 лет со своих платформ Instagram, Facebook и Threads. Это происходит за неделю до вступления в силу первого в мире закона, который запрещает подросткам пользоваться социальными сетями без родительского контроля. Об этом сообщает BBC.

По данным Meta, под действие ограничения попадут около 150 000 пользователей Facebook и 350 000 аккаунтов Instagram. Пользователей в возрасте 13-15 лет компания предупредила в прошлом месяце, что их учетные записи будут деактивированы с 4 декабря. Подростки смогут скачать свои публикации, видео и сообщения до удаления аккаунта, а в случае ошибочного определения возраста — подать запрос на проверку через «видеоселфи» или удостоверение личности.

Реализацию запрета координируют правительственные органы Австралии. Нарушителям грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (33 млн USD). Министр связи Аника Уэллс подчеркнула, что закон направлен на защиту детей от вредного влияния алгоритмов социальных сетей, стимулирующих чрезмерную активность в приложениях.

Кроме платформ Meta, ограничение коснется YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick и Twitch. Часть сервисов уже сообщила о мерах по блокировке пользователей в возрасте до 16 лет. Министр предупредила, что дети могут попытаться перейти на менее известные приложения, и правительство будет следить за такими платформами, как Lemon8 и Yope.

По данным исследования, проведенного австралийским правительством, 96% детей в возрасте 10-15 лет пользуются социальными сетями, при этом значительная часть сталкивается с вредным контентом или кибербуллингом. Закон направлен на уменьшение влияния опасного контента на подростков и повышение безопасности пользователей в сети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.