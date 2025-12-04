  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Кількість суддів, які звільняються, перевищує кількість призначених – Голова ВС Кравченко

15:56, 4 грудня 2025
Голова Верховного Суду заявив, що кількість суддів, які звільняються, перевищує кількість новопризначених, що ставить під загрозу доступ людей до правосуддя в окремих регіонах.
Кількість суддів, які звільняються, перевищує кількість призначених – Голова ВС Кравченко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська судова система, незважаючи на складні умови та критику, істотно змінилася на краще за останні 15 років — насамперед у питаннях захисту прав людини та дотримання принципу верховенства права. Про це заявив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Як вказують у Верховному Суді, Станіслав Кравченко окреслив ключові напрями розвитку судової системи на найближчі роки: оптимізацію мережі судів, подолання кадрового дефіциту, посилення комунікацій та зміцнення довіри суспільства до суду.

Оптимізація судів — неминуча

Голова ВС наголосив: через зміну територіального устрою держави укрупнення судів є необхідним. У багатьох судах залишився один суддя або немає жодного, що фактично позбавляє людей доступу до правосуддя. Хоча реформа просувається повільно, потреба в ній — очевидна.

Кадрова криза — один із найбільших викликів

За словами Кравченка, кількість суддів, які звільняються, перевищує кількість новопризначених. Це створює ризик фактичної відсутності судових послуг у деяких населених пунктах. Процедури добору, на його думку, потребують спрощення та пришвидшення, адже тривалі конкурси є неефективними в умовах війни та постійного зростання навантаження на суди.

Довіра суспільства та комунікації

Голова ВС акцентував, що реальний досвід громадян у судах суттєво відрізняється від загального сприйняття судової системи, яке формується медіа. Соціологія показує: більшість учасників процесів позитивно оцінюють законність і обґрунтованість судових рішень. Водночас загальний рівень довіри залишається низьким через домінування негативних інформаційних наративів.

Також Кравченко підкреслив, що система правосуддя не зупинялася жодного дня від початку повномасштабного вторгнення. На його думку, це показує її стійкість і дозволяє говорити про подальший розвиток не «з нуля», а на вже створеній основі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Верховний Суд звільнення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аукціон, відмінений через роки: як суди встановили незаконність продажу та повернули майно Тульчинського хлібокомбінату

Верховний Суд дослідив історію продажу, перепродажу і повернення будівлі та земельної ділянки, які вибули з власності підприємства внаслідок порушень.

Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]