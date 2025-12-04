Кількість суддів, які звільняються, перевищує кількість призначених – Голова ВС Кравченко

Голова Верховного Суду заявив, що кількість суддів, які звільняються, перевищує кількість новопризначених, що ставить під загрозу доступ людей до правосуддя в окремих регіонах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська судова система, незважаючи на складні умови та критику, істотно змінилася на краще за останні 15 років — насамперед у питаннях захисту прав людини та дотримання принципу верховенства права. Про це заявив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Як вказують у Верховному Суді, Станіслав Кравченко окреслив ключові напрями розвитку судової системи на найближчі роки: оптимізацію мережі судів, подолання кадрового дефіциту, посилення комунікацій та зміцнення довіри суспільства до суду.

Оптимізація судів — неминуча

Голова ВС наголосив: через зміну територіального устрою держави укрупнення судів є необхідним. У багатьох судах залишився один суддя або немає жодного, що фактично позбавляє людей доступу до правосуддя. Хоча реформа просувається повільно, потреба в ній — очевидна.

Кадрова криза — один із найбільших викликів

За словами Кравченка, кількість суддів, які звільняються, перевищує кількість новопризначених. Це створює ризик фактичної відсутності судових послуг у деяких населених пунктах. Процедури добору, на його думку, потребують спрощення та пришвидшення, адже тривалі конкурси є неефективними в умовах війни та постійного зростання навантаження на суди.

Довіра суспільства та комунікації

Голова ВС акцентував, що реальний досвід громадян у судах суттєво відрізняється від загального сприйняття судової системи, яке формується медіа. Соціологія показує: більшість учасників процесів позитивно оцінюють законність і обґрунтованість судових рішень. Водночас загальний рівень довіри залишається низьким через домінування негативних інформаційних наративів.

Також Кравченко підкреслив, що система правосуддя не зупинялася жодного дня від початку повномасштабного вторгнення. На його думку, це показує її стійкість і дозволяє говорити про подальший розвиток не «з нуля», а на вже створеній основі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.