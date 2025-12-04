  1. В Украине
Количество судей, которые увольняются, превышает количество назначенных – Председатель ВС Кравченко

15:56, 4 декабря 2025
Председатель Верховного Суда заявил, что количество судей, которые увольняются, превышает количество новоназначенных, что ставит под угрозу доступ людей к правосудию в отдельных регионах.
Украинская судебная система, несмотря на сложные условия и критику, значительно изменилась к лучшему за последние 15 лет — прежде всего в вопросах защиты прав человека и соблюдения принципа верховенства права. Об этом заявил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Как отмечают в Верховном Суде, Станислав Кравченко обозначил ключевые направления развития судебной системы на ближайшие годы: оптимизацию сети судов, преодоление кадрового дефицита, усиление коммуникаций и укрепление доверия общества к суду.

Оптимизация судов — неизбежна

Председатель ВС подчеркнул: из-за изменения территориального устройства государства укрупнение судов является необходимым. Во многих судах остался один судья или нет ни одного, что фактически лишает людей доступа к правосудию. Хотя реформа продвигается медленно, необходимость таких изменений — очевидна.

Кадровый кризис — один из самых больших вызовов

По словам Кравченко, количество судей, которые увольняются, превышает количество новоназначенных. Это создает риск фактического отсутствия судебных услуг в некоторых населенных пунктах. Процедуры отбора, по его мнению, нужно упростить и ускорить, поскольку длительные конкурсы неэффективны в условиях войны и постоянного роста нагрузки на суды.

Доверие общества и коммуникации

Глава ВС акцентировал, что реальный опыт граждан в судах существенно отличается от общего восприятия судебной системы, которое формируется медиа. Социология показывает: большинство участников процессов положительно оценивают законность и обоснованность судебных решений. В то же время общий уровень доверия остается низким из-за доминирования негативных информационных нарративов.

Также Кравченко подчеркнул, что система правосудия не останавливалась ни на один день с начала полномасштабного вторжения. По его мнению, это демонстрирует ее устойчивость и позволяет говорить о дальнейшем развитии не «с нуля», а на уже сформированной основе.

