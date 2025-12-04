ВРП надала згоду на утримання під вартою судді із Закарпаття Олександра Пелиха, якого викрили на отриманні «конфеток»

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 4 грудня задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області Олександра Пелиха, якому інкримінують прохання надати та отримання неправомірної вигоди.

Під час розгляду питання ВРП визнала доводи подання обґрунтованими та погодилася на утримання судді під вартою. Наразі готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у поданні щодо судді, є обґрунтованими, підтверджуються наданими матеріалами, які містять конкретні факти і докази, що можуть свідчити про вчинення ним суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України», - вказали у ВРП.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя звернувся до директора приватного товариства з проханням надати йому та третім особам неправомірну вигоду в обмін на скасування арешту та повернення підприємству на відповідальне зберігання майна — 20 кубометрів лісоматеріалів. Правоохоронці викрили його під час отримання 1300 доларів США неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав «конфетками».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.