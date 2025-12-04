  1. В Україні
  2. / Суд інфо

ВРП надала згоду на утримання під вартою судді із Закарпаття Олександра Пелиха, якого викрили на отриманні «конфеток»

13:50, 4 грудня 2025
Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді.
ВРП надала згоду на утримання під вартою судді із Закарпаття Олександра Пелиха, якого викрили на отриманні «конфеток»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 4 грудня задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо надання згоди на утримання під вартою судді одного з районних судів Закарпатської області Олександра Пелиха, якому інкримінують прохання надати та отримання неправомірної вигоди.

Під час розгляду питання ВРП визнала доводи подання обґрунтованими та погодилася на утримання судді під вартою. Наразі готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у поданні щодо судді, є обґрунтованими, підтверджуються наданими матеріалами, які містять конкретні факти і докази, що можуть свідчити про вчинення ним суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України», - вказали у ВРП.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя звернувся до директора приватного товариства з проханням надати йому та третім особам неправомірну вигоду в обмін на скасування арешту та повернення підприємству на відповідальне зберігання майна — 20 кубометрів лісоматеріалів. Правоохоронці викрили його під час отримання 1300 доларів США неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав «конфетками».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя САП ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]