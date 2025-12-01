Суддю Воловецького райсуду Закарпатської області Олександра Пелиха викрили на одержанні хабаря

У поліції заявили, що суддя «мав прийняти рішення щодо скасування арешту на деревину породи «Дуб».

На Закарпатті правоохоронці викрили у хабарництві суддю Воловецького районного суду. Про це повідомила Національна поліція.

За даними Zaxid.net, мова йде про суддю Олександра Пелиха.

«Суддя районного суду мав прийняти рішення щодо скасування арешту на деревину породи «Дуб». Фігуранта кримінального провадження затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції та детективи Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України затримали у процесуальному порядку та вилучили 1300 доларів неправомірної вигоди», - заявили у поліції.

Правоохоронці оголосили судді про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

