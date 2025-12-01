  1. В Україні

Суддю Воловецького райсуду Закарпатської області Олександра Пелиха викрили на одержанні хабаря

18:35, 1 грудня 2025
У поліції заявили, що суддя «мав прийняти рішення щодо скасування арешту на деревину породи «Дуб».
Суддю Воловецького райсуду Закарпатської області Олександра Пелиха викрили на одержанні хабаря
Фото: npu.gov.ua
На Закарпатті правоохоронці викрили у хабарництві суддю Воловецького районного суду. Про це повідомила Національна поліція.

За даними Zaxid.net, мова йде про суддю Олександра Пелиха.

«Суддя районного суду мав прийняти рішення щодо скасування арешту на деревину породи «Дуб». Фігуранта кримінального провадження затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції та детективи Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України затримали у процесуальному порядку та вилучили 1300 доларів неправомірної вигоди», - заявили у поліції.

Правоохоронці оголосили судді про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

