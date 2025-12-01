  1. В Украине

Судью Воловецкого райсуда Закарпатской области Александра Пелиха разоблачили на получении взятки

18:35, 1 декабря 2025
В полиции заявили, что судья «должен был принять решение об отмене ареста на древесину породы «Дуб».
Судью Воловецкого райсуда Закарпатской области Александра Пелиха разоблачили на получении взятки
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатье правоохранители разоблачили судью Воловецкого районного суда во взяточничестве. Об этом сообщила Национальная полиция.

По данным Zaxid.net, речь идет о судье Александре Пелихе.

«Судья районного суда должен был принять решение об отмене ареста на древесину породы «Дуб». Фигуранта уголовного производства задержали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области ДСР Нацполиции и детективы Львовского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины, задержали в процессуальном порядке и изъяли 1300 долларов неправомерной выгоды», — заявили в полиции.

Правоохранители объявили судье о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья взятка САП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Украине предлагают внести изменения в КАС для обжалования президентских указов индивидуального действия

В Раде предлагают расширить возможности обеспечения иска при обжаловании индивидуальных Указов Президента.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]