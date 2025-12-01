Судью Воловецкого райсуда Закарпатской области Александра Пелиха разоблачили на получении взятки

В полиции заявили, что судья «должен был принять решение об отмене ареста на древесину породы «Дуб».

Фото: npu.gov.ua

В Закарпатье правоохранители разоблачили судью Воловецкого районного суда во взяточничестве. Об этом сообщила Национальная полиция.

По данным Zaxid.net, речь идет о судье Александре Пелихе.

«Судья районного суда должен был принять решение об отмене ареста на древесину породы «Дуб». Фигуранта уголовного производства задержали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области ДСР Нацполиции и детективы Львовского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины, задержали в процессуальном порядке и изъяли 1300 долларов неправомерной выгоды», — заявили в полиции.

Правоохранители объявили судье о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

