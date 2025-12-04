  1. В Украине
ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи из Закарпатья Александра Пелиха, которого разоблачили на получении «конфеток»

13:50, 4 декабря 2025
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи.
ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи из Закарпатья Александра Пелиха, которого разоблачили на получении «конфеток»
Высший совет правосудия 4 декабря удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи одного из районных судов Закарпатской области Александра Пелиха, которому инкриминируют просьбу предоставить и получение неправомерной выгоды.

Во время рассмотрения вопроса ВСП признал доводы представления обоснованными и согласился на содержание судьи под стражей. В настоящее время готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Высший совет правосудия считает, что мотивы, изложенные в представлении относительно судьи, являются обоснованными, подтверждаются предоставленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении им общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины», — указали в ВСП.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, судья обратился к директору частного предприятия с просьбой предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду в обмен на снятие ареста и возврат предприятию на ответственное хранение имущества — 20 кубометров лесоматериалов. Правоохранители разоблачили его при получении 1300 долларов США неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл «конфетками».

