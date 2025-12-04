ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи из Закарпатья Александра Пелиха, которого разоблачили на получении «конфеток»

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи.

Высший совет правосудия 4 декабря удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи одного из районных судов Закарпатской области Александра Пелиха, которому инкриминируют просьбу предоставить и получение неправомерной выгоды.

Во время рассмотрения вопроса ВСП признал доводы представления обоснованными и согласился на содержание судьи под стражей. В настоящее время готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Высший совет правосудия считает, что мотивы, изложенные в представлении относительно судьи, являются обоснованными, подтверждаются предоставленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении им общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины», — указали в ВСП.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, судья обратился к директору частного предприятия с просьбой предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду в обмен на снятие ареста и возврат предприятию на ответственное хранение имущества — 20 кубометров лесоматериалов. Правоохранители разоблачили его при получении 1300 долларов США неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл «конфетками».

